الملك سلمان للسيسي: ندين العمل الإرهابي ونقف مع مصر حكومة وشعبا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والذي خلف قتلى وجرحى.

وجاء في البرقية: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب".

وأضاف: "نؤكد وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق، ونعرب لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".

وتابع: "نسأل الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "عكاظ"