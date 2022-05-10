 
مباشر

المانحون يتعهدون بـ6.7 مليار دولار لسوريا

أخبار العالم العربي

المانحون يتعهدون بـ6.7 مليار دولار لسوريا
Gettyimages.ru
المانحون الدوليون في مؤتمر في بروكسل يتعهدون بتقديم 6.7 مليار دولار لسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szpz

تعهد المانحون الدوليون خلال مؤتمرهم في بروكسل بتقديم 6.7 مليار دولار لسوريا، مشددين على أن الأزمة السورية لم تهمل رغم استحواذ أزمة أوكرانيا على اهتمام العالم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي إن "هذا الحدث يأتي اليوم في وقت صعب بشكل خاص".

إقرأ المزيد
بلينكن يعلن عن أكثر من 800 مليون دولار مساعدات إلى سوريا
بلينكن يعلن عن أكثر من 800 مليون دولار مساعدات إلى سوريا

وأضاف أن "مجتمعاتنا واقتصاداتنا، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، ما زالوا يكافحون للتعافي من الوباء بينما يتعاملون مع تأثير الحرب في أوكرانيا".

وتجاوزت التعهّدات البالغة 6.7 مليار دولار (6.4 مليار يورو)، مبلغ الـ 6.4 مليار دولار الذي تم جمعه العام الماضي، على أن تخصص الأموال لمساعدة السوريين وللدول المجاورة التي تعاني بسبب اللاجئين، وليس لحكومة دمشق.

وصرح فارهيلي "رغم الحرب في أوروبا، ورغم جائحة كوفيد، يرسل المانحون الآن إشارة قوية جدا إلى سوريا وجوارها بأننا مستعدون للقيام بأكثر من ذي قبل".

وسيخصص جزء كبير من الأموال لمساعدة السوريين الذين لجأوا إلى الأردن ولبنان وتركيا بالإضافة إلى مصر والعراق.

وكانت الأمم المتحدة قالت إنها تتطلع للحصول على 10.5 مليار دولار لعام 2022 لتنفيذ استجابتها الإنسانية للأزمة السورية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا