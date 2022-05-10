وزير النقل المصري: سندشن قريبا ترسانة عالمية للسفن في مصر

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أن الوزارة ستطور أحواضا لبناء وصيانة السفن، بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.

وأوضح الوزير في تصريح لقناة "صدى البلد" أنه سيتم تدشين ترسانة عالمية للسفن في مصر، قائلا: "هنعمل ترسانة عالمية لتصليح السفن إلي عندنا بدل تصليحها في الخارج، وبناء سفن جديدة".

وأضاف أن تلك الخطوات تتم لعودة الأسطول البحري لما كان عليه قبل ذلك، ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع المراكب السياحية بميناء دبي، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم وستنفذ قريبا جدا.

وقال الوزير إن الحكومة قصرت التصريح لسياحة اليخوت على وزارة النقل، عبر قطاع النقل البحري خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الأسطول التجاري البحري المصري مكون من 35 مركبا.

المصدر: "صدى البلد"