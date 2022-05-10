وسائل إعلام: إسرائيل تلغي تصاريح 1130 فلسطينيا من أقارب منفذي العمليات الأخيرة

أفادت القناة الإسرائيلية "N12" نقلا عن مصادر أمنية بأن تل أبيب ألغت تصاريح دخول أكثر من 1130 فلسطينيا من أقارب منفذي العمليات الأخيرة.

أشارت القناة إلى أنه "تم منع 206 من أقارب عائلة أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، من سكان مدينة جنين واللذين نفذا عملية "العاد" الخميس الماضي والتي أدت الى مقتل ثلاثة إسرائيليين".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه "تم منع 137 من أقارب نذير مرزوق، من سكان عبوين والذي نفذ عملية طعن بمنطقة باب العامود في القدس أمس أسفرت عن إصابة شرطي حرس الحدود".

ولفتت إلى أنه "لن يتمكن من دخول إسرائيل 124 من أقارب معتصم محمد طالب عطا الله، من سكان قرية حرملة قضاء بيت لحم الذي حاول تنفيذ عملية في مستوطنة "تكوع" وتم تحييده قبل يومين".

وتابعت أنه "تم منع دخول المئات من أقارب المهاجمين الذين نفذوا عملية "ارئيل" وعملية "تل أبيب" وعملية "بني براك" خلال الأسابيع الأخيرة".

وقال مسؤول أمني كبير للقناة "لن نسمح لأبناء عائلات المخربين الذين اختاروا طريق الإرهاب دخول إسرائيل لأغراض العمل والتجارة، كل فلسطيني يفكر باختيار طريق الإرهاب سيعلم أن العملية التي ينفذها ستلحق ضررا جسيما بعائلته".

وأضاف أن"الحديث يدور عن أداة فعالة تهدف الى ردع مخربين محتملين من تنفيذ أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن".

المصدر: i24