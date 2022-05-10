مسعود بارزاني يعرب للسفير الروسي لدى العراق عن مخاوفه تجاه مستقبل الأكراد في سوريا

أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لدى استقباله السفير الروسي في العراق، إلبروس كوتراشيف، عن مخاوفه تجاه مستقبل الشعب الكردي في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "سلط بارزاني لدى استقباله كوتراشيف في مكتبه بمصيف صلاح الدين، الضوء على العقبات التي تواجه العملية السياسية في العراق، ومحاولات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكيفية تجاوز المشاكل والتحديات، وكذلك آفاق التعاون بين إقليم كردستان وروسيا وتعزيز التعاون بين الجانبين".

ومن ناحية أخرى، جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول الوضع في سوريا، حيث أعرب الرئيس بارزاني للوفد الضيف عن مخاوفه بشأن مستقبل الشعب الكردي في سوريا".

وقال، إن "حقوق الأكراد في سوريا يجب أن تكون مضمونة في الدستور ولا يجوز تجاهلها".

المصدر: RT