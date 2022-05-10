ليبيا.. باشاغا يرحب بالبيان الصادر عن خارجيتي مصر والمغرب

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على "تويتر" يوم الثلاثاء إنه يرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب وأثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا.

وأضاف باشاغا أن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي - ليبي وهو ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.

2/5 تمكنت الأجسام التشريعية والاستشارية في #ليبيا بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 10, 2022

وكان وزيرا خارجية مصر سامح شكري والمغرب ناصر بوريطة أكدا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

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وشدد الجانبان في البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزيرين على دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلا عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

وثمن الوزيران في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

المصدر: RT + وكالات