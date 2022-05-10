فقدان أردني في أبو ظبي كان يعمل في شركة الإمارات للصناعات العسكرية ولا ردود رسمية حول مصيره

انقطعت الاتصالات بالمواطن الأردني أحمد محمد أرشيدات في الإمارات منذ قرابة 17 يوما مما أثار مخاوف عائلته، فيما لم تجب أي جهة رسمية على الاستفسارات حول مصيره.

وقال صالح أرشيدات نجل المفقود في تصريحات لموقع "خبرني" إن والده يعمل بمنصب كبير في شركة الإمارات للصناعات العسكرية منذ عام 2014 وحتى الآن.

وتابع أن والده المفقود كان يعمل في جهاز الأمن العام الأردني وتقاعد في عام 2004 ومقيم في أبو ظبي منذ عام 2007 .

وأضاف أنه تقدم ببلاغ رسمي لدى وزارة الخارجية الأردنية بتاريخ 03/04/2022 لمخاطبة سفارة المملكة في أبوظبي ولكن بدون جدوى أو رد رسمي على مصير والده.

المصدر: "خبرني"