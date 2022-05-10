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احتفالية روسية سورية في "أوبرا دمشق" بذكرى النصر على النازية

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احتفالية روسية سورية في
الحفل في "أوبرا دمشق" في ذكرى النصر على النازية ـ (وزارة التربية السورية)
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أقامت وزارة التربية السورية والسفارة الروسية بدمشق احتفالية خاصة بالذكرى الـ77 للنصر على النازية في دار الأسد للثقافة والفنون "أوبرا دمشق".

وتخلل الاحتفالية فقرات غنائية ومسرحية باللغة الروسية، أداها التلاميذ والطلاب الدارسون للغة الروسية وطلاب هيئة مدارس أبناء الشهداء ودار الأمان للأيتام في طرطوس، إلى جانب طلاب من قسم اللغة الروسية بجامعة دمشق.

احتفالية روسية سورية في
(وزارة التربية السورية)

وحضر الاحتفالية وزير التربية السوري درام طباع ومعاوناه، والقائم بأعمال السفارة الروسية إيلدار كوربانوف، ورئيس المركز الروسي للمصالحة الأميرال أوليغ جورافلوف، ومدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري، ومديرة المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب.

احتفالية روسية سورية في
(وزارة التربية السورية)

المصدر: "سبوتنيك"

 

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