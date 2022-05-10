السيسي: نريد إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة تريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل، يحقق العدالة للجميع.

ودعا السيسي الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، ومجلسي النواب والشيوخ، وكافة مؤسسات المجتمع، للتكاتف لإعداد قانون حقوق أحوال شخصية متزن، مشددا على أن الدولة تريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل، العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم للأحوال الشخصية في مصر.

وأعلن أنه خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع.

المصدر: "القاهرة 24"