مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعد قائمة إفراج جديدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر اليوم الثلاثاء إعداد قائمة عفو جديدة عن مسجونين في البلاد، بعد تلقي طلبات للنظر في أمرهم من ذويهم.

وقال النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو، في بيان، إن اللجنة بصدد إصدار قائمة عفو جديدة تتضمن العشرات من الحالات التي تلقت أوراقها خلال الأيام الماضية.

وجاء في البيان: "ترحب لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، وتثمن ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء".

وأضاف البيان: "في هذا السياق فإن لجنة العفو الرئاسي إذ تثمن تلك الدعوة فإنها تعلن مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتنتهز لجنة العفو الرئاسي هذه المناسبة لتدعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع، وإلى وطن أرحب يتسع للجميع".

المصدر: وكالات