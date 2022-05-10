"أنصار الله": بنود الهدنة الإنسانية واضحة ولا لبس فيها

قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام إن بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في أبريل، واضحة وتنص على وقف العمليات العسكرية.

وكتب عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر ومن يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة، ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".

بنود الهدنة واضحة ولا لبس فيها تنص على وقف العمليات العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتين الأردن ومصر ومن يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة،ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 10, 2022

المصدر: RT