حفتر يغيب عن جلسة قضائية ضده بالولايات المتحدة

غاب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، عن المثول أمام المحكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية أمس الاثنين في دعوى قضائية تتهمه "بارتكاب جرائم حرب".

وقال موقع "ذا ناشونال نيوز"، إنه كان من المقرر ظهور حفتر سبع ساعات في تسجيل فيديو لسؤاله عن "دوره في القتل خارج نطاق القضاء المزعوم وتعذيب المدنيين الليبيين".

وتوجه تلك الاتهامات إلى حفتر في ثلاث دعاوى مدنية منفصلة في المحكمة الجزئية الأمريكية بمدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، حيث حاول إسقاط تلك الدعاوى قائلا إن لديه "حصانة كرئيس للدولة"، فيما أوقفت قاضية المحكمة ليوني برينكيما الدعاوى القضائية العام الماضي، قائلة إنها تريد التأكد من عدم استخدامها للتدخل في الانتخابات التي كانت ستجرى 24 ديسمبر الماضي، ثم أعادت الدعاوى القضائية بعد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وأكد عصام عميش من التحالف الليبي الأمريكي، الذي يدعم مجموعة من المدعين، ومارك زيد، المحامي الذي يمثل مجموعة أخرى من المدعين عدم حضور حفتر.

وكان من المقرر أن يجيب حفتر على أسئلة القضايا الثلاث ضده، كما التقى المحامون يوم الجمعة الماضي في المحكمة لتوضيح قواعد إجراء الشهادة.

وقال عميش إن حفتر أرجع عدم حضوره إلى واجباته الرسمية التي جعلت من المستحيل جلوسه للإدلاء بالشهادة وطلب تأخيرا لمدة شهر واحد، كما صرح محامو المدعين بأنهم "سيسعون لحكم غيابي ضده لتخلفه عن المثول".

المصدر: The national news