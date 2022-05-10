الهلال الأحمر بالقدس: إصابة 5 فلسطينيين خلال هدم منزل عائلة الرجبي

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على المتواجدين في محيط منزل عائلة الرجبي في بلدة سلوان.

https://arabic.rt.com/middle_east/1352458-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/

وأفاد الهلال الأحمر في القدس، بحسب مراسلتنا، بوقوع 5 إصابات بينها صحفية، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على المتواجدين في محيط منزل عائلة الرجبي خلال هدمه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية، منزل عائلة الرجبي، بعد اقتحام المنزل وإخلائه من قاطنيه، وسط تعزيزات وحشود عسكرية انتشرت في محيط البناية.

وأبلغت السلطات الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، عائلة الرجبي، بهدم منزلها المكون من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، يقطنه نحو 30 فردا، بحجة البناء دون ترخيص.

المصدر: RT