لافروف: روسيا والجزائر تخططان للتوقيع على وثيقة استراتيجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا والجزائر تعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأضاف لافروف، في لقاء مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي".

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وأشار لافروف إلى أنه بالنظر إلى "التطور السريع للعلاقات الودية" بين الدولتين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام "وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا".

المصدر: تاس