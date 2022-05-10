أردوغان يتصل بولي العهد السعودي مطمئنا على صحة والده

أفادت الرئاسة التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاطمئنان على صحة والده، واستعراض العلاقات التركية السعودية والقضايا الإقليمية.

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وبحسب الرئاسة، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتناول معه العلاقات التركية السعودية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) May 10, 2022

وأضافت: "اطمأن أردوغان خلال الاتصال على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وأعرب عن تمنياته للملك سلمان بن عبد العزيز بالشفاء العاجل سائلا الله تعالى دوام الصحة والعافية له".

المصدر: RT