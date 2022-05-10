مصر.. تأجيل محاكمة مسؤولة بارزة بوزارة المالية وشقيقها استوليا على 24 مليون جنيه

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مسؤولة بوزارة المالية وشقيقها مدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، بتهمة استيلائهما على 24 مليون جنيه.

وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 23 مايو الجاري لاستكمال المرافعات.

والمتهمان في القضية هما، هدى أ. ح. (59 سنة) مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها مجدي أ. ح. (54 سنة) صحفي بجريدة الأهرام.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسؤولة بوزارة المالية، تهم أنها بصفتها موظفة عامة، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه مملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

وأصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.

كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة.

واستحصل المتهم الثاني على الصكوك من المتهم الأول وقدمها لبنوك "بلوم مصر" فرع 6 أكتوبر، و"باركليز مصر" فرع العجوزة، و"إتش إس بي سي مصر"، لصرف قيمتها وأودعها بحساباته الشخصية بغير حق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري