"الجيش الصحراوي" يستهدف تمركزات للقوات المغربية بقطاعي السمارة والمحبس

نفذ "الجيش الصحراوي" يوم الاثنين هجمات جديدة ضد القوات المغربية بقطاعي السمارة والمحبس، خلفت خسائر فادحة في الأوراح والمعدات، حسبما أفادت وكالة "واص".

وقال بلاغ عسكري حمل الرقم 529 صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، إن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت بقصف عنيف ومركز تمركزات للقاوات المغربية بمنطقتي أودي الصفا وخنكة حورية بقطاع السمارة.

وأضاف البلاغ الجيش ركز أيضا هجماته على تخندقات للجيش المغربي بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وأشار البلاغ العسكري إلى أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها الأحد على تمركزات للقوات المغربية بقطاع أوسرد مستهدفة مناطق أسطيلة ولد بواكرين شمال كلب النص وجنوب كلب النص.

المصدر: واص