بعد تصريحات نائب عراقي.. الكويت تشدد إجراءاتها على الحدود الشمالية

شددت الجهات العسكرية الكويت إجراءاتها على الحدود الشمالية، في أعقاب التصريحات الأخيرة المسيئة للكويت من أحد النواب العراقيين.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" إن "قوات الجيش والداخلية والحرس الوطني، كثفت من إجراءات التنسيق في ما بينها ورفعت من درجات يقظتها لمراقبة الأوضاع على الحدود الشمالية، ومتابعة التقارير الأمنية والعسكرية الواردة".

وكشفت المصادر أن "التنسيق المخابراتي مع دول الجوار مستمر، لرصد التطورات ومتابعة الأوضاع التي قد تشكل تهديداً على أمن البلاد"، مشيرة إلى "تسيير دوريات على طول الحدود الشمالية لرصد الأوضاع، ومتابعة أي تطورات، ونقل كل ما يدور أولا بأول إلى القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة ما يجري عن كثب، وتأمين الحدود بالشكل المطلوب والتحرك السريع لمواجهة ومنع أي عبث بأمن البلاد".

وأكدت صدور تعليمات واضحة وصريحة بضرورة التأمين الشامل للحدود، واتخاذ أقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر في مواجهة أي أعمال من شأنها المساس بالحدود الكويتية، مشددة على أن "الوضع الأمني على الحدود طبيعي حالياً ولا يدعو إلى القلق، وأن السلطات الأمنية في البلاد تتابع ما يدور على الحدود وبالقرب من المنافذ الحدودية".

المصدر: "القبس"