اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية المشتركة تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الإماراتية والسعودية اجتماعها السادس صباح الاثنين بمقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة بين البلدين.

وترأس وفد الإمارات في الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في حين ترأس معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية وفد المملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.

كما وقعت وزارة الداخلية في الإمارات مع نظيرتها في المملكة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.

التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين الإمارات والسعودية



Signing of a draft MoU to protect data and information shared in joined security projects between the UAE and KSAhttps://t.co/7zG9jqB6e9pic.twitter.com/nh8iwD5zSb — وزارة الداخلية (@moiuae) May 9, 2022

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، لتعزيز التعاون بينهما، وسعيا منهما لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة، تماشيا مع توجهات قيادة البلدين نحو التكامل الأمني الذي يخدم مصلحة البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانوني لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.

اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية المشتركة تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني



The UAE-KSA joint security committee to enhance security cooperationhttps://t.co/7zG9jqTfsh#الامارات_أمن_وأمان#uae_safepic.twitter.com/XtW1uASmVl — وزارة الداخلية (@moiuae) May 9, 2022

المصدر: وام