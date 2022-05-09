مباحثات يونانية إماراتية حول العلاقات الثنائية وتداعيات الأزمة الأوكرانية

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس علاقات البلدين وتداعيات الأزمة الأوكرانية، وخاصة على قطاع الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين بحثا مسارات التعاون والعمل المشترك بين بلديهما في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، ووصف بن زايد علاقات بلاده باليونان بأنها "قوية ومتطورة ومتعددة المجالات"، وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها البلدان خلال عام 2020 "حققت نقلة نوعية في هذه العلاقات".

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبدلا وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية.

ونقلت "وام" عن ولي عهد أبو ظبي أن بلاده "تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم"، وأضاف أنه "في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق الطاقة فإن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمي وتوازنه بما يحقق مصلحة الجميع".

وشدد على أن بلاده مستعدة "للقيام بأي جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان الصديقة للدفع في اتجاه تخفيف حدة التوتر في الأزمة وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات".

وقالت الوكالة إن رئيس وزراء اليونان "تحدث بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك لتعزيز أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

ونوه إلى أن زيارته هي السادسة من توليه رئاسة الحكومة في بلاده، وقالت الوكالة إنه أبدى اعتزاز بلاده "بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات وما حققته شراكتهما الاستراتيجية من نقلة نوعية هامة في مستويات التعاون في مختلف المجالات"

المصدر: وكالة أنباء الإمارات