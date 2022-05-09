جريمة مروعة تهز لبنان.. شاب يقتل والدته أثناء أدائها الصلاة

هزت جريمة مروعة المجتمع اللبناني، حيث أقدم شاب في منطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، على قتل والدته طعنا بسكين في رقبتها ورأسها.

وذكرت قناة "الجديد" أن الشاب الذي يدعى هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح، مشيرة إلى أن الشاب يعاني من حالة انفصام وأن والدته كانت قد عرضته على رجل دين، لكن حالته لم تتحسن.

من جهتها، أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن سليم قتل والدته خلال أدائها الصلاة الظهر بـ7 طعنات بسكين.

وفي وقت لاحق تم توقيف سليم من قبل شبان في المنطقة وتم تسليمه إلى القوى الأمنية.

أقدم المدعو هادي سليم على قتل أمه في منطقة المصبغة في الشياح خلال أدائها فريضة صلاة الظهر pic.twitter.com/y69fdsHB6T — news-online (@newsonline010) May 9, 2022

المصدر: "الجديد" + "صوت لبنان"