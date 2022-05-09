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السعودية.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام

أخبار العالم العربي

السعودية.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام
AFP
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بدأت المديرية العامة للسجون في السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وذلك إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت المديرية في بيان إنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم".

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكدا أن "هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم".

المصدر: موقع إمارة مكة المكرمة

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