وزير السياحة اللبناني ينفي إلغاء زيارة البابا إلى البلاد

نفى وزير السياحة اللبناني وليد نصار أن يكون البابا فرنسيس قد ألغى زيارته إلى لبنان، مبينا أنه "إذا كان هناك من تعديل، سيتم إرجاء موعد الزيارة وليس إلغاءها".

وأفاد الوزير بأن السلطات المعنية "تنتظر صدور بيان رسمي من الفاتيكان بهذا الشأن في غضون يومين"ـ عازيا الإرجاء في حال تم، إلى "أسباب صحية فقط لا غير".

وأكد نصار أنه "ليس هناك أسباب سياسية إطلاقا"، مشددا على أن "تأجيل الزيارة إذا ما حصل، لن يكون إلى موعد بعيد، والتحضيرات تستكمل بشكل طبيعي".

المصدر: "ليبانون 24"