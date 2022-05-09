صحيفة تكشف عن سفراء سوريين جدد في أربع دول إحداها عربية

ذكرت صحيفة الوطن السورية بأنه صدرت مراسيم بتعيين وتغيير سفراء سوريين في أربع دول.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن المراسيم شملت تعيين سفراء في كل من الصين والهند وأرمينيا وسلطنة عمان.

حيث سمي محمد حسنين خدام الذي كان يشغل منصب القائم بالأعمال السورية في اليابان، سفيرا لسوريا في الصين، كما سميت عضو مجلس الشعب نورا أريسيان سفيرة لسورية لدى أرمينيا، وسمي بسام الخطيب سفيرا لسوريا في الهند حيث كان يشغل منصب سفير سوريا لدى سلطنة عمان، ليحل محله إدريس ميا سفيرا لسورية لدى السلطنة، بعدما كان يشغل منصب سفير سوريا في كوبا.

وصدرت نهاية العام الفائت مراسيم بإعادة سبعة سفراء سوريين وهم سفير سورية في الصين عماد مصطفى، وسفير سوريا في الهند رياض عباس، وسفيرها في أرمينيا محمد حاج إبراهيم، وفي كوريا الديمقراطية تمام سليمان، وفنزويلا خليل بيطار، وجنوب إفريقيا عنفوان النائب، إضافة إلى سفير سوريا في السودان حبيب عباس.

وحسب معلومات الوطن فإنه من المتوقع صدور مراسيم أخرى بتعيين سفراء سوريين جدد في دول أخرى، وذلك وفقا للآليات والمعايير المتبعة في وزارة الخارجية والمغتربين.

المصدر: الوطن