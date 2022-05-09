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مصر.. الكشف عن المبالغ والإغراءات المدفوعة للتصالح مع ضحايا حادث الشيخ زايد

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مصر.. الكشف عن المبالغ والإغراءات المدفوعة للتصالح مع ضحايا حادث الشيخ زايد
Globallookpress
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كشف موقع "مصر تايمز" المصري، تفاصيل التصالح بين أهالى ضحايا الشيخ زايد وبين المتهم كريم الهواري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد" والتى أسفرت عن وفاة 4 طلاب.

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وأوضح الموقع أن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة.

وقالت المصادر أن التصالح تم طبقا للشرع والقانون، حيث تم تحديد قيمة التصالح على أساس "الدية"، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لكل أسرة. 

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد كريم الهواري، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات محمد الهواري بمرتبات مجزيه. 

المصدر: مصر تايمز

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