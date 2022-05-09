"حزب الله": سنعمل بالمرحلة المقبلة بطريقة مختلفة ولن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه

أكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​اللبناني، نبيل قاووق، أن "الحزب سيعمل في المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة لوقف التدخلات المسمومة لسفارات التحريض والفتنة".

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وخلال احتفال تكريمي، قال نبيل قاووق​: "شعار نزع سلاح المقاومة هو شعار للمواجهة لا للمعالجة، وأن التدخلات المسمومة للسفارات بلغت حدا غير مسبوق، والمسؤولون مطالبون بوضع حد لها، والأسوأ من كل ذلك هو شرعنة المسؤولين للتدخلات الأمريكية و​السعودية​".

وأضاف قاووق: "الحزب سيعمل في المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة لوقف التدخلات المسمومة لسفارات التحريض والفتنة"..نفوس شعبنا أبية لا تباع ولا تشترى، ولا تخضع لتهديد ولا تسقط بترغيب، وفي 15 أيار سندفن أحلام ​إسرائيل​ ومن سار معها، وستكون محطة جديدة لجمهور المقاومة".

وتابع: "نتطلع للحلول في المرحلة القادمة فيما يعمل خصوم المقاومة على إطالة أمد الأزمة، والمسؤولون لا زالوا ينتظرون الضوء الأخضر الأميركي..أمريكا​ التي تحاصر كوبا و​إيران​ وكوريا الشمالية منذ عشرات السنين، لم يرق قلبها على لبنان، والسعودية التي تجوع 15 مليون يمني، لا ننتظر منها أن يرق قلبها أيضا على لبنان"، على حد قوله.

وأكمل: "لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه، وفي المرحلة المقبلة سنتعاطى بطريقة مختلفة في معالجة الأزمات الداخلية".

المصدر: "النشرة"