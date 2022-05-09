الأسد: الأولوية في العمل الإنساني بالتركيز على تحسين حياة السوريين في مناطقهم

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم.

إقرأ المزيد

وخلال لقائه، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اعتبر الأسد أن "الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء".

من جهته، أعرب ماورير عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق، والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.

وعرض الأسد مع ماورير، خلال اللقاء، عمل اللجنة في سوريا، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

المصدر: "الوطن"