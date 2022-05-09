السلطات الإسرائيلية تعتقل امرأة مسنة "يشتبه في كتابتها رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت"

أعلنت أجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال امرأة (65 عاما تقيم في الجنوب)، "يشتبه في كتابتها رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت".

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وأوضحت الأجهزة الإسرائيلية أن" الدوافع وراء أفعال المتهمة ستكون سياسية، بحسب العناصر الأولى للتحقيق".

يذكر أنه جرى استلام أول خطاب تهديد بالقتل يحتوي على ذخيرة سلاح ناري في 26 أبريل الماضي بالمكتب السابق حيث عملت غيلات بينيت، زوجة رئيس الوزراء، في حين أنه بعد يومين من ذلك، تم استلام رسالة ثانية تحتوي على ذخيرة حقيقية، أرسلت إلى أحد أبناء بينيت، حيث قيل في الرسالة إن "عائلة نفتالي بينيت ستستهدف إذا لم يستقيل من منصبه".

من جهته، قال نفتالي بينيت ردا على ذلك: "يجب ألا تؤدي النزاعات السياسية، مهما كانت عميقة، إلى العنف والتهديدات بالقتل..يجب أن نفعل كل شيء، كقادة وكمواطنين، لتجنب مثل هذه الظواهر".

المصدر: "I24"