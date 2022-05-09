جماعات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية تخرب 35 مركبة لمواطنين عرب والجيش يعتقل 15 فلسطينيا (فيديو)

أقدمت جماعات "تدفيع الثمن" من المستوطنين الإسرائيليين، على تخريب 35 مركبة لمواطنين عرب في قضاء حيفا.

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال مداهمات ليلية.

وأفادت مراسلتنا بأن 67 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الاقصى منذ الساعة الـ7 صباحا اليوم الاثنين.

كما كشفت وزارة الصحه الفلسطينية أن الجيش الاسرائيلي قتل 50 فلسطينيا منذ بدايه العام.

هذا وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الشرطة الإسرائيلية فتحت نحو 120 ملف تحقيق بشبهة الضلوع في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في الحرم القدسي الشريف، وقدمت حتى الآن أكثر من 25 لائحة اتهام، فيما شددت ممثلة النيابة خلال نقاش في لجنة الأمن الداخلي البرلمانية على أن السلطات تطلب عادة عقوبات السجن الفعلي في هذه الاتهامات.

المصدر: RT + "مكان"