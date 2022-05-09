تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة إهانة أردوغان والدولة التركية

اعتقلت السلطات في تركيا، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.

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ووصفت السائحة المغربية، خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ"الدولة الإرهابية"، كما شتمت أردوغان.

وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت المرأة المغربية.

يذكر أن هناك الآلاف من الأشخاص محتجزون في تركيا بتهمة إهانة أردوغان والدولة، وحكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.

المصدر: zaman