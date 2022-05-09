"نتفاجأ برئيس أمريكي أجن من اللي قبله".. ضاحي خلفان يهاجم قانون "نوبك"

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" (NOPEC)، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط.

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ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون "نوبك" لحظر إنتاج وتصدير النفط، الذي يسمح لواشنطن بمقاضاة بلدان "أوبك" على ممارستها "الاحتكار" بعدم زيادة إنتاج النفط.

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج..فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة"، مضيفا: "قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة".

إذا اصدرت امريكا قانونا برفع الحصانة عن اموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الانتاج...فإن تلكم حماقة ما بعدها حماقة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 8, 2022

قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع انتاجها النفطي كما ترغب امريكا قانون بلطجة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 8, 2022

وأكمل: "كل بضائع أمريكا زادت على العالم."، متابعا: "كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد بيل كلينتون..نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله".

كل بضائع امريكا زادت على العالم... — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 8, 2022

كلما اتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس امريكي عاقل بعد كلينتون..نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله 🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 8, 2022

وأكمل ضاحي خلفان: "اذا رفع الباعة القمح..نحن الخليجين ممكن نستخدم الرز بديلا عن القمح..عليكم بخبز الرز والمسالا".

اذا رفع الباعة القمح..نحن الخليجين ممكن نستخدم الرز بديلا لعن القمح..عليكم بخبز الرز والمسالا.🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 8, 2022

المصدر: RT