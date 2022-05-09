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"نتفاجأ برئيس أمريكي أجن من اللي قبله".. ضاحي خلفان يهاجم قانون "نوبك"

أخبار العالم العربي

AFP
الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
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هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" (NOPEC)، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط.

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ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون "نوبك" لحظر إنتاج وتصدير النفط، الذي يسمح لواشنطن بمقاضاة بلدان "أوبك" على ممارستها "الاحتكار" بعدم زيادة إنتاج النفط.

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج..فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة"، مضيفا: "قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة".

وأكمل: "كل بضائع أمريكا زادت على العالم."، متابعا: "كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد بيل كلينتون..نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله".

وأكمل ضاحي خلفان: "اذا رفع الباعة القمح..نحن الخليجين ممكن نستخدم الرز بديلا عن القمح..عليكم بخبز الرز والمسالا".

المصدر: RT

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