صحيفة: إسرائيل تهدد باغتيال قادة "حماس" في الخارج

أفادت مصادر، بأن إسرائيل تستعد لاغتيال قادة حركة "حماس" في الخارج انتقاما للهجمات القاتلة على إسرائيليين في الشهرين الماضيين.

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ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن مصادر لم تسمها، قولها أن إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها تستعد لاغتيال قادة حركة "حماس" في الخارج انتقاما للهجمات القاتلة على مدنيين إسرائيليين في الشهرين الماضيين.

وأضافت: "تم تحذير "حماس" من الضربات الوشيكة من قبل أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط وأوروبا"، لافتة إلى أن "إسرائيل أبلغت حلفاءها بعزمها إرسال فرق اغتيالات لتصفية قادة حماس في الخارج حال لم تتوقف الهجمات المسلحة".

وأكدت أن "كبار أعضاء حركة "حماس" في لبنان وقطر هم في مرمى التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعدت الدعوات في إسرائيل، لاسيما داخل أوساط اليمين باغتيال رئيس حركة "حماس" بقطاع غزة يحيي السنوار، بدعوى تحريضه للفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي على تنفيذ هجمات.

المصدر: the times