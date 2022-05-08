الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتسهيل مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة، آخر تطورات الانتقال السياسي، مع استعداد البرلمان لمناقشة الموازنة الجديدة.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إلى أن "نورلاند جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة"، مؤكدا أيضا "التزام الولايات المتحدة بدعم التعاون بين القوى السياسية وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن".

وأضافت: "نورلاند أشار إلى أن الانتخابات تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم".

من جانبه، شدد صالح، على "مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز".

المصدر: "سبوتنيك"