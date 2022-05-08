مصر.. نيابة نصر تحفظ التحقيق في قضية مقهى حسن شاكوش

أمرت نيابة مدينة نصر المصرية بحفظ التحقيق في اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح مقهى دون ترخيص في المدينة المذكورة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش كوفي شوب، دون الحصول على ترخيص بذلك. فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكافيه، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص.

كما تبين أن شاكوش خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية حينها القبض على شاكوشن بعد افتتاحه الكوفي شوب بدون الترخيص اللازم. ثم قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه ومعه 30 شخصا، مع مواصلة التحقيق في الواقعة.

المصدر: "الأهرام"