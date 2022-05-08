الأردن.. إحالة موظفين حكوميين في جامعتين ووزارة إلى القضاء بشبهات فساد

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني إلى النيابة العامة المدير المالي السابق لجامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس قسم الموازنة العامة فيها السابق، ومعتمد الصرف بشبهات فساد.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أن "الشبهات اشتملت على جناية الاختلاس المتكرر والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام، وذلك باختلاس أموال بآلاف الدنانير من مكافآت خصصت لمستحقيها في مجالات متعددة".

وأضاف: "أحال المجلس أيضا، 3 موظفين كبار من جامعة الحسين بن طلال بشبهة جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام".

وتابع: "تمت إحالة أمين عام وزارة ومدير عام هيئة تابعة للوزارة ومدير شركة عاملة في مجال السياحة بشبهة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام".

المصدر: "المملكة"