الخرطوم.. مسيرة للسيارات تضامنا مع احتفال روسيا بالذكرى الـ77 للنصر على النازية (فيديو)

استضافت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرة للسيارات، تضامنا مع روسيا في احتفالها بالذكرى الـ77 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت السفارة الروسية في الخرطوم أنه "في 6 مايو، نظمت مسيرة سيارات في العاصمة السودانية، تزامنت مع الذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى"، مشيرة إلى أن العشرات من السودانيين وأبناء الجالية الروسية الذين يعيشون ويعملون في البلاد، شاركوا في هذا الحدث التذكاري.

كما لفتت السفارة إلى ردود فعل سكان العاصمة السودانية والسائقين الإيجابية والمرحبة بموكب السيارات الذي جاب شوارع الخرطوم في جو خاص، مزينا براية النصر وأعلام السودان وروسيا وشريط القديس غيورغي.

المصدر: RT