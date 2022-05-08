إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مستوطنة تقوع

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند مدخل مستوطنة تقوع ما أدى إلى مقتله، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية عن حالته الصحية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "بالتزامن مع عملية الطعن في باب العمود بالقدس، تم إطلاق النار على فلسطيني عند مستوطنة تقوع وتحييده".

ولفتت إلى أن "الفلسطيني أطلق النار على بوابة المستوطنة ثم أقدم أحد الحراس على إطلاق النار عليه".

وكان موقع 0404 العبري أفاد بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان المستوطنة "البقاء في منازلهم خشية تسلل فلسطيني".

ولم يصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن حول مصير الفلسطيني.

المصدر: RT