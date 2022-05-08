"جاي تتباكى دلوقتي".. خالد الجندي يحمّل حاتم الحويني مسؤولية الهجوم الإرهابي بسيناء (فيديو)

شن خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والداعية الإسلامي المصري، هجوما عنيفا على حاتم الحويني نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني.

وجاء هجوم خالد الجندي اللاذع بعد نشر الحويني منشورا على "فيسبوك" قال فيه "اللهم انتقم ممن استحل الدماء المحرمة وبغى على جنودنا في سيناء"، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المصرية مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

اللهم انتقم ممّن استحل الدماء المحرّمة وبغى على جنودنا في #سيناء الحبيبة. — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) May 7, 2022

وقال الجندي خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامجه الديني "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc" إن الهجوم الإرهابي الذي حدث في سيناء وقع بسبب الفتاوى المتطرفة من الحويني وأبنائه، وما أشاعوه طوال شهر رمضان المبارك من أن الإسلام يحارب في مصر، وأن وزارة الأوقاف تمنع الصلاة في المساجد.

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وأضاف: "الجماعات الإرهابية حرضت على تنفيذ الهجوم وجات تعيط معانا".

وصرح الجندي مخاطبا حاتم الحويني: "أنت كاتب اللهم انتقم ممن استحل الدماء المحرمة.. انت بتدعي على نفسك؟ ما أنت السبب أنت وأهلك، فتاويكم المغرضة والمضللة اللي اتبعها آلاف من ذوي القرون اللي بيصدقوكم ومخدوعين فيكم، انت وأهلك السبب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

لفت خالد الجندي إلى الفتاوى الشاذة التي دائما ما كان يروج لها الداعية السلفي أبو اسحق الحويني، والتي تتمحور دائما حول سب شيخ الأزهر وعلمائه والتشكيك بهم، مشيرا إلى قول الحويني ذات مرة "إن علماء الأزهر من المفروض أن يلبسوا زي الراقصات والراقصات تلبس زيهم"، مؤكدا أن الكلام موثق ولو أردوا أن ينشره سيتم ذلك.

وأردف الجندي: "انت حتى مدعيتش للجيش المصري، ولا أبوك قدر يعملها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، متوجها بحديثه للحويني: "جاي تتباكى دلوقتي؟!، ربنا ابتلانا بيك انت وعائلتك".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري