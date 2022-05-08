احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع 41 مليون دولار في أبريل

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبلاد بواقع 41 مليون دولار في أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس.

وحسب بيانات المركزي المصري، بلغ الاحتياطي النقدي في أبريل 37.123 مليار دولار مقارنة بـ37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد هبطت بنحو 3 مليارات دولار في مارس الماضي، من 40 مليار دولار المسجلة في فبراير من العام الحالي.

ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لمصر.

المصدر: "القاهرة 24"