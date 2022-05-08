مصر.. عودة 20 بحارا كانوا محتجزين في اليمن

وصل يوم الأحد البحارة المصريون الـ20 إلى بلادهم بعد تأمين الإفراج عنهم في اليمن بتوجيهات رئاسية، حسب قناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن، وإعادتهم إلى الوطن سالمين.

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وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جميع البحارة بخير ولقوا الرعاية اللازمة.

ونجحت الجهات السيادية في مصر، في الافراج عن 20 بحارا (صيادا) مصريا كانوا محتجزين باليمن.

وكان عدد من البحارة المصريين ألقي القبض عليهم في اليمن، بعد أن وجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.

وسادت آنذاك حالة من الحزن بين أهالى الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إثر تلقيهم نبأ حبسهم 6 أشهر، ومصادرة المركب ومحتوياته، علاوة على غرامة قدرها 25 ألف دولار.

المصدر: فضائية "إكسترا نيوز" المصرية