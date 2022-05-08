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اليمن.. نزع وتفكيك 998 لغما خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري

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اليمن.. نزع وتفكيك 998 لغما خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري
AP
اليمن - صورة أرشيفية
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أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن نزع 998 لغما وقذيفة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من مايو 2022.

وحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 677 لغما مضادا للدبابات، و321 ذخيرة غير منفجرة.

وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 336.891 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن".

المصدر: وكالة "سبأ"

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