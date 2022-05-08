حفتر يعزي السيسي بضحايا اعتداء السويس: قبلنا التحدي من أجل تطهير أرضنا من الإرهابيين

عزى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا اعتداء السويس الإرهابي، متوعدا بنصرة الحق وبسط الأمن.

وجاء في برقية التعزية حسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب عبر "فيسبوك": "الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير وأننا قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنس الإرهابيين".

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وتحدث حفتر عن "وحشية الإرهابيين وعداءهم للإنسانية والحياة وكذب مايدّعونه وأن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير" وأضاف "أننا قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذي بدأناه من أجل أن نحقق الأمن والسلام فلا خيار لنا أمام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر".

وكان الجيش المصري أعلن السبت أن 11 جنديا مصريا قتلوا إثر تصديهم لهجوم شنّه عناصر تكفيريون شرق قناة السويس وأن "مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد".

المصدر: بوابة إفريقيا