"فتح": هجوم سيناء خدمة مقصودة لإسرائيل وطعنة في ظهر فلسطين

استنكرت حركة "فتح" الفلسطينية الهجوم الذي أودى أمس السبت بأرواح 11 عسكريا مصريا في نقطة رفع مياه غرب سيناء، واصفة إياه بأنه "خدمة مقصودة" لإسرائيل.

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن قيادتها اليوم الأحد عن إدانتها للهجوم، مشيرة إلى أنها تعتبره "خدمة محسوبة لصالح منظومة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني العنصري" و"طعنة غدر بظهر فلسطين وشعبها".

وشددت الحركة على أن منفذي هذا الهجوم الإرهابي "ينضوون تحت راية إرهاب واحد بجنسيتين ولغتين تُنفَذ أجندته ضد الأشقاء في مصر العربية وجيشها البطل وضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة".

وأشارت "فتح" إلى أنها تعتبر الهجوم "خدمة مقصودة لمنظومة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولة يائسة لكسر معنويات جيش مصر العربية الذي نعتز ونفتخر بتضحياته وبمبادئه القومية"، مضيفة أنها ترى في العسكريين المصريين القتلى "منارات على درب تحرر فلسطين والبلاد العربية من الإرهاب الصهيوني والإرهاب الموازي العامل على ضرب استقرار وتقدم الدول العربية".

المصدر: RT