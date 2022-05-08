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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد (فيديو +صورة)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد (فيديو +صورة)
AP
عناصر من الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة رمانه بغرب جنين، مسقط رأس منفذي عمليه إلعاد، وداهم منزلي منفذي العملية.

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وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت بداية اقتحام الجيش للبلدة، ثم أغلق الجيش كافة الطرق المؤدية لمنزلي منفذي العملية مع انتشار كبير في القرية.

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة رمانه ويداهم منزلي منفذي عملية إلعاد (فيديو +صورة)
RT

 وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال منفذي عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين.

المصدر RT

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