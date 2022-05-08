قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 169 لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.

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وأوضح نص القرار أن المجلس يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزى ووزراء، الدفاع والخارجية والداخلية والسياحة والآثار (مقررا للمجلس) والتخطيط والثقافة والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والإسكان، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

المصدر: اليوم السابع"