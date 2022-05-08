 
مباشر

شاهد.. نقاش حاد بين مقترع لبناني ومؤيد للتيار الوطني الحر في فرنسا!

أخبار العالم العربي

شاهد.. نقاش حاد بين مقترع لبناني ومؤيد للتيار الوطني الحر في فرنسا!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz1t

شهد أحد مراكز الاقتراع اللبنانية في فرنسا، اليوم الأحد، مواجهة بين مقترع ومؤيد للتيار الوطني الحر.

إقرأ المزيد
اللبنانيون في مصر يصوتون لاختيار نوابهم
اللبنانيون في مصر يصوتون لاختيار نوابهم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على مواقعهم، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه.

ويحق لـ 194348 مغتربا في 48 دولة التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهي الدول التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، وفتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام اللبنانيين في 16 دولة أوروبية وإفريقية .

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع إقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا