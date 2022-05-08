شاهد.. نقاش حاد بين مقترع لبناني ومؤيد للتيار الوطني الحر في فرنسا!

شهد أحد مراكز الاقتراع اللبنانية في فرنسا، اليوم الأحد، مواجهة بين مقترع ومؤيد للتيار الوطني الحر.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على مواقعهم، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه.

ويحق لـ 194348 مغتربا في 48 دولة التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهي الدول التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، وفتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام اللبنانيين في 16 دولة أوروبية وإفريقية .

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع إقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات