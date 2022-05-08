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العراق يجدد موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية

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العراق يجدد موقفه بشأن الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
العلم العراقي
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جدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، موقف العراق بشأن الحرب الأوكرانية بالجلوس إلى طاولة الحوار.

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وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، أن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق مايكل لوسغارد، بحضور سفيرة البعثة لاتيثية فن اش، بمناسبة انتهاء مهام عمل قائد البعثة في العراق".

وأكد الأعرجي أن "العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد داعش".

وجدد تأكيد "موقف العراق بحل المشكلات وإنهاء الحرب في أوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار، لتجنيب العالم ويلات الحروب".

ونقل البيان عن قائد بعثة الناتو في العراق قوله، إن "الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها للعراق".

المصدر: RT

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