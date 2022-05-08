تحرك عسكري إسرائيلي على حدود لبنان وتحليق للطيران الحربي

شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية، اليوم الأحد، تحركا عسكريا إسرائيليا، وسط خرق جوي لطائرات حربية على علو متوسط، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

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وأوضحت الوكالة أن "قوة إسرائيلية معادية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكرية المحاذية للسياج الحدودي، ما بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون، وصولا إلى جسر نبع الخرار، وأن عناصر الدورية كانوا يتوقفون في محاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".

وأشارت إلى أن ذلك "تزامن ذلك مع تسجيل دوريات مماثلة على الطرق الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا حتى موقع تلة الرياق".

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي حلق ظهر اليوم فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجوب اللبناني، منفذا غارات وهمية وعلى علو مرتفع، وأن التحليق طاول مجرى الليطاني وسماء بلدات يحمر، الزوطرين وصولا حتى قلعة الشقيف وأرنون".

المصدر: "الوالة الوطنية للإعلام اللبناني"