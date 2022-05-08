السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غداة الهجوم الإرهابي في سيناء

يترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق ما أعلنه بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ولم تذكر الرئاسة تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

وأمس السبت، أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

المصدر: RT