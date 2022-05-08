تركيا تدين الهجوم الإرهابي شرق قناة السويس

دانت تركيا الهجوم الإرهابي شرق قناة السويس الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش المصري، مقدمة تعازيها للشعب المصري.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر اليوم الأحد: "نسأل الله الرحمة لمن فقد حياته في الهجوم، ونقدم تعازينا لأسرهم وللشعب المصري الشقيق وللدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقتل في الهجوم 11 جنديا مصريا بينهم ضابط إثر تصديهم لهجوم شنته "عناصر تكفيرية" بمنطقة شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش المصري في بيان له بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

المصدر: RT